Nursel Ergin kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı! Saçlarını kazıttığı anları yayınladı

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Yıllar önce yayınlanan 'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile ünlenen sunucu Nursel Ergin, sıralar hastalığıyla konuşuluyor.

'Gelinim Mutfakta' yarışmasında uzun süre sunuculuk yapan Nursel Ergin, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

YAŞADIKLARINI PAYLAŞIYOR

Zor günler geçiren ünlü sunucu, "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada." demişti.

Ergini sosyal medya hesabından bu süreçte yaşadıklarını sık sık paylaşıyor.

Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlar da yapan Nursel Ergin, son olarak ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı ve "Bu anı asla unutmayacağım." dedi.