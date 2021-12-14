Nursel Ergin'in kızı Bengü büyüdü

Sunucu Nursel Ergin, kızı Bengü'nün doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'Var Mısın Yok Musun' programı ile ünlenen ve bir dönem televizyonda yemek programı sunan Nursel Ergin, kızının doğum gününü kutladı.

"HEP BEBEĞİM KALACAKSIN"

Sosyal medyada hesabından kızının fotoğraflarını paylaşan Ergin altına, 'Benim güzel kızım sen 23 yaşına girsen de benim için hep koynuma sığdırdığım bebeğim olarak kalacaksın.

"BEN HEP ARKANDA OLACAĞIM"

Bütün zorluklarında ben arkanda olacağım güzel anılarında, gözyaşlarında, sevinçlerinde hep burada olacağım, seni çok seviyorum iyi ki varsın iyi ki doğmuşsun.

"ÇİLEK REÇELİM"

Senin için muhteşem bir yıl olsun çilek reçelim.' notunu düştü.