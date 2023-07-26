Nursel Köse’nin nikah fotoğrafı Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin 5 sene önce gizlice evlendiği eşiyle nikahından ilk karesini paylaştı.

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Kadrosunda Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin Mualla'sı Nursel Köse, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

14 yıldır aşk yaşıyor

14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle gizlice evlenen Köse, evlilik yıldönümüne özel paylaşımda bulundu.

Beş yıl önce Danimarka’da evlendiğini açıklayan ünlü oyuncu, ilk kez nikahından bir kare yayınladığı. Köse'yi gelinliğiyle gören takipçileri oyuncunun fotoğrafına yorum ve beğeni yağdırdı.