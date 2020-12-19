Nusret Gökçe, Anne Marie’yi tanımadı

Dubai'de verdiği konser sonrası soluğu Nusret'te alan ünlü sanatçı Anne Marie'nin, Nusret Gökçe tarafından tanınmaması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai’de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret’e gitti.

Şovunu yapmak için kollarını sıvayan Nusret Gökçe, eti getirip masaya koydu.

Şarkıcıya servis yapmak isteyen Gökçe, çalışanına “Hangisi meşhur?” diye sordu.

NUSRET'TEN ÇALIŞANINA: HANGİSİ MEŞHUR?

Çalışanından "Hanfendi" cevabını alan Nusret Gökçe daha sonra, ünlü şarkıcıya o meşhur hareketiyle servisini yaptı.

Nusret, tanımadığı Anne Marie ile tam 5 story paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Nusret, Anne Marie’yi tanımadı- İZLE