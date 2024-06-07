Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi! "Alın teri" Dünyanın pek çok noktasına genişlettiği restoranlarla ününü duyuran şef Nusret Gökçe, vergi rekortmeni olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da Instgarma'da en çok takip dilen fenomenlerden biri.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi fenomen olan Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi.

Ünlü işletmeci Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini takipçileriyle paylaştı.

"Alın teri!"

Teşekkür belgelerini sosyal medyada paylaşan Gökçe, "2020- 2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmenin gururunu yaşıyoruz.

"Çalışmaya devam"

Alın teri! 7 gün 24 saat ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.