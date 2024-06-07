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Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da Instgarma'da en çok takip dilen fenomenlerden biri.
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi fenomen olan Nusret Gökçe, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdi.
Ünlü işletmeci Gökçe, verilen teşekkür plaketinin sevincini takipçileriyle paylaştı.
"Alın teri!"
Teşekkür belgelerini sosyal medyada paylaşan Gökçe, "2020- 2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmenin gururunu yaşıyoruz.
"Çalışmaya devam"
Alın teri! 7 gün 24 saat ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.
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