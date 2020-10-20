Dirsekten tuz dökme hareketi 'Salt Bae' ile tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan Nusret Gökçe, kendine 100 bin dolarlık kolye yaptırdı.

'Salt Bea' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, her başarısında kendini ödüllendirmeye devam ediyor.

Yakın zamanda 16. şubesini açan Nusret, önceki gün yeni mekanında müşterilerine servisi yaparken videosunu yayınladı.

Altını çok seven hatta yaptığı altın kaplama et ve altın tozu kahveyle daha önce gündeme gelen Nusret'in, bu defa tişörtünün üstünde duran kolyesi dikkat geçti.

Nusret Gökçe'nin 793 bin TL'lik kolyesi VİDEO

100 BİN DOLAR

Gökçe'nin boynundaki, ucunda et şeklinde üstü pırlantalarla süslenmiş kolyesinin değeri 100 bin dolar yani yaklaşık 793 bin lira olduğu öğrenildi.