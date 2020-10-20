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    Nusret Gökçe'nin 793 bin TL'lik kolyesi

    Dirsekten tuz dökme hareketi 'Salt Bae' ile tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan Nusret Gökçe, kendine 100 bin dolarlık kolye yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 11:41
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    Nusret Gökçe'nin 793 bin TL'lik kolyesi

    'Salt Bea' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, her başarısında kendini ödüllendirmeye devam ediyor.

    Yakın zamanda 16. şubesini açan Nusret, önceki gün yeni mekanında müşterilerine servisi yaparken videosunu yayınladı.

    Altını çok seven hatta yaptığı altın kaplama et ve altın tozu kahveyle daha önce gündeme gelen Nusret'in, bu defa tişörtünün üstünde duran kolyesi dikkat geçti.

    Nusret Gökçe'nin 793 bin TL'lik kolyesi VİDEO

    100 BİN DOLAR

    Gökçe'nin boynundaki, ucunda et şeklinde üstü pırlantalarla süslenmiş kolyesinin değeri 100 bin dolar yani yaklaşık 793 bin lira olduğu öğrenildi.

    Nusret Gökçe nin 793 bin TL lik kolyesi #1

    Nusret Gökçe nin 793 bin TL lik kolyesi #2

    Nusret Gökçe nin 793 bin TL lik kolyesi #3

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