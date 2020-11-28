Haberler

Magazin Haberleri

Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti

Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl önce Dubai'deki mekanında yemek yiyen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti.