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- Nusret, tuttuğu taşı satıyor
Nusret, tuttuğu taşı satıyor
Yunanistan'da bir taşla poz veren Nusret Gökçe, onu da paraya çevirecek.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 11:29
Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, geçen yıl Mykonos’ta spor yaptığı 10 kiloluk taş, çok ilgi görünce İstanbul’a getirmişti.
FİYAT YÜKSELDİ
Camekan içine alıp restoranında sergilediği taşa 1 milyon dolar fiyat biçmişti.
Alıcı çıkmayan taşı şimdi de altınla boyayıp 'Fiyat 2 milyon dolara çıktı' diyerek poz verdi.