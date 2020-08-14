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    Nusret, tuttuğu taşı satıyor

    Yunanistan'da bir taşla poz veren Nusret Gökçe, onu da paraya çevirecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 11:29
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    Nusret, tuttuğu taşı satıyor

    Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, geçen yıl Mykonos’ta spor yaptığı 10 kiloluk taş, çok ilgi görünce İstanbul’a getirmişti.

    FİYAT YÜKSELDİ

    Camekan içine alıp restoranında sergilediği taşa 1 milyon dolar fiyat biçmişti.

    Alıcı çıkmayan taşı şimdi de altınla boyayıp 'Fiyat 2 milyon dolara çıktı' diyerek poz verdi.

    Nusret, tuttuğu taşı satıyor #1

    Nusret, tuttuğu taşı satıyor #2

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