O meşhur diyeti yapıyor! İşte Miss Turkey Güzeli Dilara Korkmaz'ın fitlik sırrı

2021 Türkiye Güzeli seçilen ve Miss World yarışmasına hazırlanan Dilara Korkmaz, fiziğini 16 saat aç kalmaya borçlu olduğunu söyledi.

Miss Turkey 2021'de birinci seçilerek tüm dikkatleri üzerine çeken Dilara Korkmaz, Miss World hazırlıklarına başladı.

Röportaj için kamera karşısına geçen Korkmaz, hakkında merak edilenlere cevap verdi.

Dilara Korkmaz hakkında en çok merak edilen sorulardan biri "beslenme tarzı" ile ilgili oldu.

Fit vücudu ve güzelliği ile dikkatleri çeken 23 yaşındaki Korkmaz, günde 16 saat aç kalarak fiziğini koruduğunu söyledi.

"ORUÇ DİYETİ YAPIYORUM"

"Miss World hazırlıklarınız nasıl gidiyor bu süreçte nasıl besleniyorsunuz, neler yapıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Dilara Korkmaz, şu yanıtı verdi:

"Kişisel olarak çalıştığım bir koçum var. Haftanın beş günü bedenime odaklı çok ağır sporlar yapıyorum. Normal zamanda da ben zaten spor yapıyordum ancak bu süreçte hızlandırdım ve çoğalttım. Spor beni motive ediyor. Nasıl besleniyorum? Öncelikle *İf (Oruç diyeti) yapıyorum ve 16 saat aç kalıyorum. Günün 16 saatini aç geçiriyorum. Örneğin akşam 5'te yemek yemeyi kesiyorum sabah 9'a kadar bir şey yemiyorum. Sadece arada su içiyorum. Sağlıklı beslenmeyi sevdiğim için kendime tarifler yapıyorum ve protein ağırlık besleniyorum. Gün içerisinde vitaminler alıyorum. Özel bir karışımım yok."