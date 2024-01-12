O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru'nun son hali gündem oldu! 40 kilo verdi O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru, 40 kilo birden verdi. Doğru'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Bir dönemin en popüler yarışmacılarından O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran 'Pavarotti Hasan' Hasan Doğru, güçlü sesi ve samimi halleriyle kendini sevdirmişti.

2014 yılının şampiyonu olan Hasan Doğru'nun hayatı yarışmanın ardından tamamen değişti.

Diyete girdi

Hasan Doğru, diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni biri oldu.

40 kilo gitti

Tam 40 kilo birden veren Hasan Doğru'nun son halini görenler şoke oldu.

'Resmen erimişsin'

Ünlü ismin yeni halini görenler; 'Bu nasıl değişim', 'Resmen erimişsin' gibi yorumlar yaptılar.