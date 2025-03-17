O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın kombini gündem oldu! Eteği yorum aldı

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O Ses Türkiye, her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri olduğu yarışmanın sunucusu da konuşuluyor.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden Saadet Özsırkıntı, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Mini eteği ve ceketiyle pozlarını paylaşan sunucunun tarzı takipçilerini ikiye böldü.

"TASARIM ETEK"

Güzel sunucunun kıyafeti beğeni topladı. Saadet Özsırkıntı'nın tarzını görenler "Tasarım etek", Sen güzelsin ama tasarım olmamış" yorumları geldi.