Haber Merkezi

O Ses Türkiye başladığından beri Hadise ve Melike Şahin gündemden düşmüyor. Yarışmanın iki güzel jürisi arasındaki ilk bölümde yaşanılan kıskançlık iddiaları, ikinci bölümde de konuşulmaya devam ediyor.

Son bölümde Hadise ve Melike Şahin arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

"TECRÜBELİYİM"

Hadise, beğendiği bir yarışmacıyı kendi ekibine katmak için “Burada ben tecrübeme güveniyorum.” derken Melike Şahin, sözünü sakınmadı.

"TAZEYİM BEN"

Şahin, “Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim.” yanıtını vererek adından söz ettirdi.

Hadise ise bu yanıtın üzerine "Ben buna katılmıyorum tazelik ve tecrübeyi bir araya getiremezsin ikisi çok farklı şeyler." dedi. Melike Şahin ise "Niye canım sen yorulmuşsun olabilirsin." diyerek sözünün arkasında durdu.