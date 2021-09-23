O Ses Türkiye'den ilk kare geldi

Şimdilerde 'MasterChef Türkiye 2021' ile gündemde olan Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu bir diğer yarışma 'O Ses Türkiye' çekiminden paylaşım yaptı.

'O Ses Türkiye 2021' için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk otururken, bu sene flaş değişikliklere gidildi.

EBRU GELDİ

İlk olarak Seda Sayan'ın ayrılığı sonrası jüriye Ebru Gündeş'in dahil olduğu yarışmanın yeni sezon çekimleri başladı. 'O Ses Rap'te jüri olan Hadise'nin yerine ise Oğuzhan Koç geldi.

YENİ JÜRİSİNİ PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, yapımcılığının yanı sıra sunuculuğunu de üstlendiği 'O Ses Türkiye'den ilk paylaşımı, 13.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptı.

Ünlü televizyoncunun yayınladığı karede; Beyazıt Öztürk, Murat Boz, yeni jüriler Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile sunucu Saadet Özsırkıntı yer alıyor.