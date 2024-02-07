O Ses Türkiye'ye yarışmacısı Sergen Sesli'nin Hadise isyanı: "Söz vermişti" O Ses Türkiye'de Hadise'nin takımında yer alan Sergen Sesli, son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü

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ensonhaber.com

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacılardan Sergen Sesli, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yarışmada Hadise'nin takımında olan Sesli, paylaşımıyla gündem oldu.

"Benim senin sahnene ihtiyacım yok"

Geçmiş yıllarda yarışmaya katılan Sergen Sesli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise'yi hedef aldı.

Sesli, Hadise’nin söz verdiği halde Adana sahnesine kendisini çıkarmadığını söyleyerek söyledi.

"Sokakta gayet mutluyum"

"Ulaşmaya çalıştığım halde bilerek benimle görüşmüyor." diyen Sesli, "Benim senin sahnene de hiçbir şeyine de ihtiyacım yok. Ben müzik yaptığım sokakta gayet mutluyum." ifadelerini kullandı.

"O söz vermediği halde sahnesini paylaştı"

"Siz Yıldız Tilbe’nin tırnağı bile olamazsınız. O söz vermediği halde sahnesini paylaştı benimle." diye konuşan Sesli, menajerine yazsa dahi Hadise'ye ulaşamadığını da ifade etti.

Sesli, Hadise için "Gerçek sanatçı var, sahte sanatçı var, şovmen sanatçı var." diyerek tepkisini dile getirdi.