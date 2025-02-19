Özcan Deniz'in şiddet uyguladığı iddia edilmişti! Eski eş Feyza Aktan konuştu

Haber Merkezi

Uzun zamandır ailesiyle problemler yaşayan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerden sonra hastaneden çıkan ve evinde dinlenen Özcan Deniz'in henüz sete çıkmadığı öğrenilmişti.

2019'DA BOŞANDILAR

Özcan Deniz için çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Deniz'in 2019'a boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darbettiği ileri sürülmüştü.

Eski eş Feyza Aktan, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

"BİZİM BİR SORUNUMUZ YOK"

Özcan Deniz'in kendisini darbettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getiren Aktan; "O görüntüler, bakıcı davasından kalma. Biz anne-baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz." dedi.