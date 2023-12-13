Ödül alan Ajda Pekkan'ın Gazze çağrısı geceye damga vurdu! 'Savaşın bitmesini diliyorum' Yaşam boyu ikon ödülünü alarak sahnede konuşma yapan Ajda Pekkan, sözlerine Gazze halkını anarak başladı. Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum. Dünyada barışın ve Gazze'de de savaşın bitmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Harper's Bazaar'ın her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'nde bir ödül de sanatçı Ajda Pekkan'a gitti.

Pekkan, 'yaşam boyu ikon ödülü' alarak sahneye çıktı.

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olan Süperstar, buradaki konuşmasında İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmadı.

"Kalbimiz Gazze için atıyor"

7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, sistematik olarak saldırıya uğrayan Gazze halkını destekleyen Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ödül için hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu gece böyle bir sürprizi yaşarken bir yandan da kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum. Dünyada barışın ve Gazze'de de savaşın bitmesi dileğiyle..."

Takdir topladı

Geceye damga vuran Pekkan'ın barış çağrısı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı, Pekkan'ı takdir ederek 'Sanatçı dediğin böyle olmalı' yorumunda bulundu.

