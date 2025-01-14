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Haber Merkezi

Tüm dünyanın her sene merakla izlediği Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar, başarısına yeni başarılar eklediğini duyurdu.

Bir programa konuk olan ünlü isim, önemli açıklamalar yaptı.

"DAHA NE OLABİLİR?"

Fransa’dan ‘Edebiyat ve Sanat Nişanı’ alacağını açıklayan oyuncu, “Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şövalye ilan edildim.” dedi.

Daha önce Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan gibi isimlere layık görülen nişan, 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törenle Dizdar’a takdim edilecek.