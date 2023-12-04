Ödülünü çöpe atan Reynmen'den tartışma yaratan paylaşım Son dönemde gözlerden uzak olan Reynmen, eski ödülünü çöpe atarak protesto etti.

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ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Reynmen, Altın Kelebek ödüllerinde bu sene ödül alamamasının ardından ilginç bir paylaşım yaptı.

Ödülü çöpe attı

Ünlü rapçi, geçtiğimiz yıl kazandığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahkaha emojisi ekledi

Şarkıcı, Instagram hesabından ödülünü çöpe attığı ana kahkaha emojisi ekledi.

Bu video, Reynmen'in takipçileri ve genel sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı.

Reynmen'in bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi Reynmen'in bu yıl ödül alamadığı için bu davranışı sergilediği yorumunu yaptı.

Ancak Reynmen'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.