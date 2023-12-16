Oğlu ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, açtı ağzını yumdu gözünü Oğlu Osman Nejat ile birlikte konsere giden oyuncu Nurgül Yeşilçay, gecenin sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitem etti. Yeşilçay, "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin" dedi.

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Esprili paylaşımlar yapmaya başlayan Yeşilçay, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Son olarak yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaşan Nurgül Yeşilçay, adeta ateş püskürdü.

Oğlu Osman Nejat’ı hayranı olduğu Athena konserine götüren oyuncu, tebrik için oğluyla kulise gitti.

"Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı"

Burada ise yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!"