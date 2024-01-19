Oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösteren Fahriye Evcen'den yeni paylaşımlar! Pasta üflediler Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, küçük oğlu Kerem'in 1. yaş gününe özel paylaşım yaptı.

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'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı. İki kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçındı.

Ünlü çift, bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medyada minik Kerem'in de kime benzediği oldukça tartışıldı.

Oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösteren Fahriye Evcen, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Çiçek kokulu oğlum benim"

"Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum."

Oğlullarına aynı şeyleri giydiren Evcen, pasta üflerken ailecek çektirdikleri kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Evcen'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.