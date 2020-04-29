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    Oğulcan Engin, çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Oğulcan Engin'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 07:12
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    Oğulcan Engin, çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Karantina günlerini oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, Mecidiyeköy'deki evinde geçiren Oğulcan Engin, sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmiyor.

    Sevgilisine göre daha az paylaşımda bulunan Engin, sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla gündeme geldi.

    "HAVUÇ BEBEK OLUR"

    Engin, bebekliğindeki saç ve ten rengi ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na benzetildi. Takipçileri, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay'a benzeyeceğini söyledi.

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