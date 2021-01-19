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    Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu güle boğdu

    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşklarının birinci yıl dönümünü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:40
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    Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu güle boğdu

    Spor adamı Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, şarkıcı Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile 2020’de aşk yaşamaya başlamıştı.

    SEDA SAYAN KAYNANA OLUYOR

    Geçen cumartesi Oğulcan-Ezgi aşkının birinci yıl dönümüydü. Oğulcan, annesi ve babası ile de tanıştırdığı sevgilisini kırmızı güllere boğdu.

    Güzel oyuncu ile evlenmek isteyen Oğulcan Engin, pandemi sonrası teklif edecek.

    Ezgi Eyüboğu, meslektaşı yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’dan 2019 yazında boşanmıştı.

    Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu nu güle boğdu #1

    Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu nu güle boğdu #2

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