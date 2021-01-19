Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu güle boğdu

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşklarının birinci yıl dönümünü kutladı.

Spor adamı Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, şarkıcı Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile 2020’de aşk yaşamaya başlamıştı.

SEDA SAYAN KAYNANA OLUYOR

Geçen cumartesi Oğulcan-Ezgi aşkının birinci yıl dönümüydü. Oğulcan, annesi ve babası ile de tanıştırdığı sevgilisini kırmızı güllere boğdu.

Güzel oyuncu ile evlenmek isteyen Oğulcan Engin, pandemi sonrası teklif edecek.

Ezgi Eyüboğu, meslektaşı yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’dan 2019 yazında boşanmıştı.