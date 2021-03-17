Oğulcan Engin: Ezgi'ye hemen kanardım

Ezgi Eyüboğlu, yeni projesi için "Ters köşe oldu biraz ama zorlanmadım, güzel gidiyor" yorumunda bulundu.

'Teşkilat' dizisi ile gündemde olan oyuncu 32 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu ve 30 yaşındaki sevgilisi Oğulcan Engin, önceki akşam Cihangir'de el ele yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

"ÇOK GÜZEL OYNUYOR"

Oğulcan Engin, "Ezgi Hanım dizide ajan rolünde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Gerçek hayatta ajan olsa ben hemen kanardım zaten. Rolünü çok güzel oynuyor. Hayranlıkla izliyorum." cevabını verdi.

Dominik’te 'Survivor 2021' çekimlerinde olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu’na geçtiğimiz ay kavuşmuştu.