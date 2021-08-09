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    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu birbirlerini sildiler

    1,5 yıllık ilişkileri biten Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki son bağ da koptu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 07:41
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    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu birbirlerini sildiler

    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ayrıldı.

    Ayrılık sonrası Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Sahibi olduğu mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin ayrılık sorularına "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun" yanıtını verdi. Kısa bir süre sonra ise o da fotoğrafları kaldırdı.

    TAKİPTEN ÇIKTILAR

    Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarındaki son bağı da kopardı. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu birbirlerini sildiler #1Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu birbirlerini sildiler #2

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