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- Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı
Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı
Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin'in de testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 17:48
- Güncelleme : 27.11.2020 - 18:52
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı.
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte olan Oğulcan Engin geçtiğimiz hafta sonu, koronavirüse yakalanan İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle bir araya gelmişti.
EZGİ İKİNCİ TESTİNİ YAPTIRDI
Engin, test sonucunun ardından herhangi bir paylaşım yapmazken sevgilisi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu merak konusu oldu.