Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin'in de testi pozitif çıktı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte olan Oğulcan Engin geçtiğimiz hafta sonu, koronavirüse yakalanan İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle bir araya gelmişti.

EZGİ İKİNCİ TESTİNİ YAPTIRDI

Engin, test sonucunun ardından herhangi bir paylaşım yapmazken sevgilisi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu merak konusu oldu.