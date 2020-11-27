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    Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı

    Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin'in de testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 17:48
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 18:52
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    Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı

    Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı.

    Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte olan Oğulcan Engin geçtiğimiz hafta sonu, koronavirüse yakalanan İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle bir araya gelmişti.

    EZGİ İKİNCİ TESTİNİ YAPTIRDI

    Engin, test sonucunun ardından herhangi bir paylaşım yapmazken sevgilisi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu merak konusu oldu.

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    Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı #2

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