Oğulcan Engin, Miray Daner'in hep yanında

Miray Daner, önceki akşamki özel davetle dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markasıyla yaptığı iş birliğini duyurdu.

Güzel oyuncu Miray Daner dünyaca ünlü bir kozmetik markasının yüzü oldu. Önceki akşam da Bebek’te düzenlenen tanıtım partisinde ev sahipliği yaptı.

"Çok heyecanlıyım"

“Çok heyecanlıyım” diyen Miray’a sevgilisi Oğulcan Engin destek verdi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Daner, Zeki Demirkubuz'la çektikleri "Hayat" isimli filmin heyecanını yaşadığını dile getirdi.