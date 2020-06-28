Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çifti Bodrum'da

Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çifti Bodrum'da

En Son Haber

İkili, fiyatları sebebiyle gündemden düşmeyen plajın 1000 TL'lik şezlonglarında keyif yaparken görüntülendi.

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birlikte Çeşme'nin ardından Bodrum'da soluğu aldı.

Sevgililer, güneşlenirken görüntülendi.

TEK BİR ŞEZLONG İÇİN 1000 LİRA ÖDEDİ

Geçtiğimiz günlerde dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündeme gelen tatil beldesine giden çift, burada tek bir şezlong için bin lira ödedi.

Paraya kıyan Oğulcan Engin, sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, kameraları görünce biraz huzursuz oldu.

PAREOSUNA SARILDI

Bikinisiyle güneşlenen Ezgi Eyüboğlu, görüntülendiğini fark edince hemen pareosuna sarıldı.

Eyüboğlu ile Engin, bu anların ardından keyifli sohbetlerine kaldığı yerden devam etti.