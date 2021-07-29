Oğulcan Engin'den ayrılık iddialarına cevap

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi sona eren Oğulcan Engin'den açıklama geldi.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in ilişkisinin bittiği iddia edildi. Şubat 2020’den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

"EZGİ'YE SORUN"

Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı. Ünlü oyuncuyla olan karelerini sosyal medya hesabından silmeyen Engin, konuyla ilgili “Haberim yok. Ezgi’ye sorun” açıklamasında bulundu. Öte yandan Eyüboğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikili, karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.

İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor. Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.