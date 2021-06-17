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    Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'na tatil jesti

    Dün 33 yaşına basan Ezgi Eyüboğlu için sevgilisi Oğulcan Engin'den servet değerinde bir jest geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 13:05
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    Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'na tatil jesti

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile spor adamı Sinan Engin'in 30 yaşındaki oğlu Oğulcan, oyuncu sevgilisi  Ezgi Eyüboğlu'nu Marmaris'teki lüks bir otele götürdü.

    1 HAFTA İÇİN 210 BİN TL ÖDEYECEK

    Konakladıkları deniz manzaralı ve geceliği 30 bin TL olan odasını süsleten Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ayaklarını yerden kesti. Eyüboğlu ile burada bir hafta romantik bir tatil yapacak olan Oğulcan Engin'in cebinden, ekstralar hariç sadece konaklama için 210 bin TL çıkacak.

    Güzel oyuncu, meslektaşı Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra kalbini Oğulcan Engin'e kaptırdı.

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