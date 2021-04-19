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    Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'nun setine sürpriz ziyaret

    'Teşkilat' dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu'nun Ankara'daki setini, erkek arkadaşı Oğulcan Engin ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:07
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    Oğulcan Engin'den Ezgi Eyüboğlu'nun setine sürpriz ziyaret

    Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, şu sıralar Teşkilat dizisinde oynuyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak sevgilisi Oğulcan Engin'in sete sürpriz ziyaretinden pozlarını paylaştı.

    SEDA SAYAN DA BEĞENDİ

    Teşkilat dizisi setine sevgilisini ziyarete gelen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun mutluluk pozuna ilk beğeni ise müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'dan geldi.

    Oğulcan Engin den Ezgi Eyüboğlu nun setine sürpriz ziyaret #1

    Oğulcan Engin den Ezgi Eyüboğlu nun setine sürpriz ziyaret #2

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