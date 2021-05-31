Oğuzhan Koç, 1 haftaya 100 bin lira ödedi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kiraladıkları guletle Ege koylarını geziyor.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, bir süredir yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la Kaş’ta tatil yapıyor.

Ekip geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılmış, çiftin romantik dakikaları objektiflerine yansımıştı.

1 HAFTA İÇİN 100 BİN TL

Aşkı için masraftan kaçınmayan Koç'un praya kıydığı öğrenildi. Teknenin tüm masraflarını Oğuzhan Koç’un karşıladığı, genç şarkıcının 1 haftalık kira bedeli olarak peşin 100 bin lira ödediği öğrenildi.