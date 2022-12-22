Oğuzhan Koç, 1.5 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, yakın zamanda nikah masasına oturduğu eşi Demet Özdemir'le vakit geçirmek için 1.5 milyon TL'yi reddetti.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 5 ay önce görkemli bir düğün ile birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Parayı değil aşkı seçti

Daha önce yaptıkları açıklamada çok yoğun çalıştıklarını söyleyen Oğuzhan Koç, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan’dan gelen 1.5 milyon TL’lik teklifi geri çevirdi.

Taze damat Oğuzhan Koç'un, yeni yıla eşi Demet Özdemir ile birlikte girmek istediği öğrenildi.