Oğuzhan Koç, 50 milyon TL'lik evine tadilat yaptı

Oğuzhan Koç, 50 milyon TL'lik evine tadilat yaptı

Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, 50 milyon TL'lik evlerine taşındı.

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu.

Evliliğin ardından Özdemir'in Sarıyer'deki evinde yaşamaya karar veren çift, villanın her yere uzak olması nedeniyle karar değiştirip Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 milyon liralık evinde yaşamaya karar verdi.

3 milyon TL'lik tadilat

Demet Özdemir, 3 milyon TL'ye tadilat yaptırdığı evinden ilk kez paylaşım yaptı.

Kombini 150 bin TL

Sanata önem veren güzel oyuncunun binlerce liranın tablonun önünde verdiği poz dikkat çekti. Özdemir'in bu şık kombininin fiyatının ise yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.