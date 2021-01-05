Oğuzhan Koç, Demet Özdemir aşkını itiraf etti

Demet Özdemir'den sonra Oğuzhan Koç da aşkını gizlemedi.

Geçtiğimiz yazın başından beri sürekli birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da olduğu öğrenildi.

Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince, ilk olarak Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi.

"YILIN İLK AŞK BOMBASI YAZARSINIZ"

Özdemir, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık.” ifadelerini kullandı.

Hatta bu sözlerin ardından Özdemir’in arkadaş olduğu Koç’un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Tüm bu yaşananların ardından Oğuzhan Koç da sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

"GÜZEL BİR SÜREÇTEYİZ"

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le ilgili, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu, kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim." açıklamasını yaptı.