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- Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e şarkı yazdı
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e şarkı yazdı
Demet Özdemir'e sırılsıklam aşık olan Oğuzhan Koç, sevgilisine doğum gününde unutulmaz bir hediye verecek.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 07:57
- Güncelleme : 26.02.2021 - 07:59
2020'nin son günlerinde yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ikilisinden yeni haberler gelmeye başladı.
HEM YAZDI HEM SÖYLEDİ
Oğuzhan Koç, 26 Şubat 1992 doğumlu olan Demet Özdemir'in 29'uncu yaş günü için kolları sıvadı.
Oyuncuyla geçirecekleri ilk doğum günü için unutamayacağı bir hediye vermek isteyen şarkıcı, Ozan-Kenan Doğulu kardeşlerin stüdyosuna kapanarak, sevgilisi için yazdığı parçayı seslendirdi.
YILBAŞINA BERABER GİRDİLER
Dört günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle aşk ortaya çıkmıştı.
Oğuzhan Koç, ocak ayında "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşıdı.