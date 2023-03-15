Oğuzhan Koç, estetik yaptırdı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Ünlü çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Düğündeki tarzı çok konuşulan şarkıcı Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündeminde epeyce yer almıştı.

Oğuzhan Koç, estetik yaptırdı

Sert erkek estetiği

Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Sevilen müzisyen "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

Oğuzhan Koç, estetik yaptırdı

Çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olması amacıyla uygulanan "jawline operasyonu" erkeklerde daha sert görünmek için tercih ediliyor.

Oğuzhan Koç, estetik yaptırdı
Oğuzhan Koç, estetik yaptırdı