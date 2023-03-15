Oğuzhan Koç, estetik yaptırdı Demet Özdemir'in şarkıcı eşi Oğuzhan Koç sert görünmek için o estetiği yaptırdı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Ünlü çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Düğündeki tarzı çok konuşulan şarkıcı Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündeminde epeyce yer almıştı.

Sert erkek estetiği

Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Sevilen müzisyen "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

Çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olması amacıyla uygulanan "jawline operasyonu" erkeklerde daha sert görünmek için tercih ediliyor.