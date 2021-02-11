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    Oğuzhan Koç: İki sene müezzinlik yaptım

    Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 13:02
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    Oğuzhan Koç: İki sene müezzinlik yaptım

    Şu sıralar kendisi gibi oyuncu Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Oğuzhan Koç, bir dönem müezzinlik yaptığını açıkladı.

    Koç, “Bursa’da şehre biraz uzak bir sitede yaşıyorduk. Sitenin mescidi vardı. Komşumuz olan imam amca çok yaşlıydı.

    "EZANLARI BEN OKUYORDUM"

    ‘Sesin çok güzel, Ramazan'da ezanları sen oku’ dedi. Kabul ettim. İki sene boyunca Ramazan'da ezanları ben okudum.” dedi.

    Oğuzhan Koç: İki sene müezzinlik yaptım #1

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