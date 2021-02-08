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    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den romantik poz

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 06:56
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    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den romantik poz

    Yılın sürpriz ikilisi oyuncu Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi. Hafta sonunu birlikte geçiren çift sevenlerine sürpriz yaptı ve bir fotoğrafı paylaştı.

    Bir hayli mutlu olan ikilinin diz dize, göz göze fotoğrafı büyük ilgi gördü.

    AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF

    Özdemir'in kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraf bir saat gibi kısa bir sürede 370 bin beğeni aldı. Çifte sevenleri mutluluklar diledi.

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir den romantik poz #1

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