Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrılık nedeni

2021'de aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, bir yılı tamamlamadan ayrılık kararı aldı.

Yağmur Tanrısevsin’le 5 yıllık ilişkisini noktalayan Oğuzhan Koç, 2020'nin son aylarında onun yakın arkadaşı Demet Özdemir’le aşk yaşamaya başlamıştı.

Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen iki ünlü isim, iddiaya göre bu kez kesin olarak yollarını ayırdı.

Araları uzun zamandır limoni olan ünlü çift, ayrılıktan önce tatile çıktı. Ancak bu romantik aşk tatili de ilişkiyi kurtarmaya yetmedi.

PARİS DÖNÜŞÜ AYRILIK

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayı ortasında Paris’e gitmişti. Özdemir Eyfel Kulesi önünde verdiği pozları Instagram sayfasında paylaşmış, Koç da aynı yerdeki fotoğraflarını “Aşkım bir de beni tek çek.” notuyla yayınlamıştı.

İki ünlü ismin, tatil dönüşü şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edildi.