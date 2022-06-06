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    Oğuzhan Koç, zam yaptı

    Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir aşkı uğurlu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 10:12
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    Oğuzhan Koç, zam yaptı

    Aşk hayatlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den yeni haber var.

    100 bin TL oldu

    Bu yaz konser vaktimi dolu olan Koç'a sevgilisi uğurlu geldi.  Konser ücretine de zam yapan Koç'un eskiden 70 bin TL olan sahne ücretini 100 bin TL'ye çıkardı.

    Bu ay 11 konser vereceği düşünülürse Demet Özdemir'le yapacağı düğün masraflarının çoğunu da bir ayda kazandığı yaklaşık 1 milyon TL ile çıkarmış olacak.

    Oğuzhan Koç, zam yaptı #1

    Ayrılıp barıştılar

    İkili, geçtiğimiz aralık ayında Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan Demet ve Oğuzhan, kısa sürede 'Aşk yeniden' demişti. Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti.

    Oğuzhan Koç, zam yaptı #2


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