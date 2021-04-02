Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e övgü

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in oyunculuğunu övdü.

Oğuzhan Koç önceki gün annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç ile Etiler’de yemek yedi.

"CEM YILMAZ VE HALUK BİLGİNER OLSUN İSTERİM"

Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç yeni bir film müjdesi verdi. Koç, “Güzel bir senaryo üzerinde çalışıyorum, becerebilirsem hayata geçirmeyi istiyorum. Hayranı olduğum Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz ile oynamak isterim” dedi.

"DEMET'LE OYNAMAK GÜZLE OLUR"

Sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdıran Oğuzhan Koç “Demet’in de oyunculuğunun hastasıyım. Hiç konuşmadık ama birlikte oynamak güzel olur” dedi.