Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı aldı.

Yaz aylarında aşklarına yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son vermiş ancak 1 ay sonra tekrar bir araya gelmişlerdi.

Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel, sevgilisinin unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu.

EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Oğuzhan Koç'tan sevgilisine romantik bir sürpriz geldi.

Oğuzhan Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklif etti.

"EVET" DEDİ

Sakiler'in "Dünyadan Uzak" şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine Demet Özdemir ise "Evet" dedi.

Çiftin, yaz aylarından evleneceği konuşuluyorken, Özdemir'in tektaşının büyüklüğü de dikkat çekti.