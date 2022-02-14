Euro
15.37
0.26%
Dolar
13.60
0.73%
Altın
819.03
1.34%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
578.617
0.96%
BTXN Coin
37.81
-0.23%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi

    Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 21:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi

    Yaz aylarında aşklarına yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son vermiş ancak 1 ay sonra tekrar bir araya gelmişlerdi.

    Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel, sevgilisinin unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu.

    EVLİLİK TEKLİF ETTİ

    Oğuzhan Koç'tan sevgilisine romantik bir sürpriz geldi.

    Oğuzhan Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklif etti.

    "EVET" DEDİ

    Sakiler'in "Dünyadan Uzak" şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine Demet Özdemir ise "Evet" dedi.

    Çiftin, yaz aylarından evleneceği konuşuluyorken, Özdemir'in tektaşının büyüklüğü de dikkat çekti.

    Oğuzhan Koç tan Demet Özdemir e sürpriz evlenme teklifi #1

    Oğuzhan Koç tan Demet Özdemir e sürpriz evlenme teklifi #2

    Oğuzhan Koç tan Demet Özdemir e sürpriz evlenme teklifi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL kazanmıştı! Urfalı Hikmet o parayla bakın ne yapmış
    Medya

    Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL kazanmıştı! Urfalı Hikmet o parayla bakın ne yapmış

    Başakşehir, Oğuzhan Özyakup'la anlaştı
    Transfer dosyası

    Başakşehir, Oğuzhan Özyakup'la anlaştı

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir