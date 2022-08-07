Oğuzhan Koç'tan tepkilere cevap

Sincan’da yağış nedeniyle konserini yarıda kesmek zorunda kalan ve bunun için hayranları tarafından yuhalana Oğuzhan Koç, açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, “Çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu” dedi.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, dün akşam Ankara’nın Sincan ilçesindeki Kent Meydanı’nda konser vermek için sahneye çıktı.

1 saat sonra ise yağış başladı.

Yağış hızlanınca, sahneden gitti

Binlerce kişi yağışla birlikte sırılsıklam olurken, şarkıcı durumlarının nasıl olduğunu sordu.

Hayranları şarkıcıdan konsere devam etmesini istese de bu talepleri yağışın hızlanmasıyla karşılık bulmadı.

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Yerine başkasını çıkardı

Oğuzhan Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini söyleyerek başka bir şarkıcıya sahneyi bıraktı.

İHA'nın haberine göre; daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi.

Sincanlılar, Koç’u yuhaladı

Bu duruma sinirlenen hayranları “Oğuzhan Koç sahneye” diyerek, şarkıcıyı geri çağırdı.

Müzisyenlerin de toparlandığını gören Sincanlılar, Koç’u yuhaladı.

‘Kaçtı’ iddiası

Oğuzhan Koç’a tepki gösteren ve şarkıcının kaçtığını öne süren hayranları, belli bir süre sonra dağıldı.

Dün akşam yaşananlar bugün magazine gündemine bomba gibi düştü.

Oğuzhan Koç’tan açıklama

Bunun üzerine şarkıcıdan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Instagram hesabından stroy’ler paylaşan şarkıcı, şunları söyledi:

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“Dün yaptığımız Ankara konserini, sağanak yağış yüzünden tam birinci saatinde sahneyi bırakmak zorunda kaldık. Sabah bunun haberlere yansıması, “Oğuzhan Koç yuhalandı, sahneden kaçtı, Allah onu kahretti” gibi garip haberler gördüm. Altta yine yorumlarda “Tabii ki sanatçı mı bunlar?” gibi boşluk dolduran insanlar vardı, bunu düzeltmek isterim.

“Çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu”

Çok ciddi bir yağış vardı, direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada aynı anda olmuyorlar barınamıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü.

Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti, çok da eğlenmekti fakat teknik buna el vermedi dolayısıyla en son seyirciye veda edebileceğim çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu.

“Telafi edeceğim”

Olayın aslı budur aksine bir saat kadar çok da güzel eğlendik, şahane de ağırlandık. Ankara'ya, Sincan'a da çok teşekkür ederim. Sadece hava muhalefeti yüzünden bir tık kısa kaldı onu da bir sonraki gelişimde söz telafi edeceğim herkes kendine iyi baksın.”