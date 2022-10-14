Petrol
95
0.45%
Euro
18.1776
0.18%
Dolar
18.5771
0.20%
Altın
998.07
0.37%
Borsa
3553
0.00%
Bitcoin
371.689
3.62%
BTXN Coin
8.44
-1.17%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü

    Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un yeni imajının sırrı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü

    Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ile hayatını birleştiren Oğuzhan Koç, önceki gün Diyarbakır’da sahne almıştı.

    Sevilen şarkılarını sahnede seslendiren Koç'un yeni bıyıklı tarzı dikkat çekmişti.

    Karakter imajı

    İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı.

    Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.

    Oğuzhan Koç un bıyığının sırrı çözüldü #1

    Oğuzhan Koç un bıyığının sırrı çözüldü #2


    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü
    Kitap

    Kült roman Aganta Burına Burınata kitabının yazarı Halikarnas Balıkçısı'nın ölüm yıl dönümü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir