Oğuzhan Koç'un ilginç ayakkabıları Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla dalga geçildi diye ateş püskürdü.

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Ekranların güzel oyuncularından oyuncu Demet Özdemir ile dillere destan bir düğünle hayatını birleştiren ve evliliği 5 ay süren Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım." diyerek çıkışan Koç, son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.

İlginç ayakkabıları sosyal medyada gündem Oğuzhan Koç ateş püskürdü.

"Aşağılıksınız"

Kendisiyle dalga geçilmesine bozulan Koç, "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar." dedi.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Oğuzhan Koç tepki aldı.