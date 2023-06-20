Oğuzhan Koç'un ilişki açıklaması kafa karıştırdı Demet Özdemir ile boşanan Oğuzhan Koç'tan kafa karıştıran ilişki açıklamasıyla gündem oldu.

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İlişkileri ve evliliği hüsranla biten ünlüler arasında yer alan şarkıcı Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliğin ardından geçen mayısta Demet Özdemir’den boşanmıştı.

Boşandıktan sonra konser maratonuna hız kesmeden devam eden Oğuzhan Koç, son olarak Sarıyer’deki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Hayatınızda birisi var mı?”

Şarkıcı muhabirlerin “Hayatınızda birisi var mı?” sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

Koç, ''Bilmiyorum, bakacağız. Belki de siz göremiyorsunuz'' diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.