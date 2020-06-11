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    Oğuzhan Koç'un karantinada kendini keşfetti

    Koronavirüs salgını sebebiyle evinde karantinada olan Oğuzhan Koç, normalleşmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 11:20
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    Oğuzhan Koç'un karantinada kendini keşfetti

    Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler’deki kuaförüne girerken görüntülendi. Maskesi takıp dışarıya çıkan Koç, samimi açıklamalarda bulundu.

    "Pandemi sürecinin ardından hayata karışmaya çalışıyoruz" diyen Oğuzhan Koç, evde kaldığı süreçte yaşadıklarını anlattı:

    "SIKILDIK"

    "Ürettik, çalıştık. Bir yerden sonra çok sıkıldık. 'Bu böyle gitmez. İşimize, gücümüze devam edelim' dedim. Oturup üretmeye başladık. Şarkılar yaptık, hatta onları da çıkarttık

    Henüz tatil zamanı değil. İşlerimizi, güçlerimizi halledelim. Bence tatil için biraz erken. Herkes çok dikkat etsin; mesajımızı verelim, öyle gidelim."

    YETENEKLERİNİ GÖRDÜ

    "Evde kaldığınız süreçte kendi yeteneklerinizi keşfetmeye şansınız oldu mu?" sorusuna, "Dilimi burnuma değdirmeyi öğrendim" diyerek, cevap verdi.

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