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    Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif

    3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 10:48
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    Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif

    Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    GRUP KORONAVİRÜS OLDU

    İbrahim Büyükak'ın da önceki gün koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

    Eser Yenenler ise geçtiğimiz haftalarda evinde gördüğü tedaviyle hastalığı yenmişti.

    Oğuzhan Koç un koronavirüs testi pozitif #1

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