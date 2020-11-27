3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı.

Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GRUP KORONAVİRÜS OLDU

İbrahim Büyükak'ın da önceki gün koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Eser Yenenler ise geçtiğimiz haftalarda evinde gördüğü tedaviyle hastalığı yenmişti.