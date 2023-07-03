Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi Eski eşi oyuncu Demet Özdemir'i çabuk unutan Oğuzhan Koç, kalbini fenomen Ala Tokel'e kaptırdı.

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı

Ünlü şarkıcı, Demet Özdemir’i çabuk unuttu ve hızlı aşk hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Fenomen sevgili

Ünlü pozçu Oğuzhan Koç, fenomen Ala Tokel ile bir ilişkiye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen başarılı şarkıcı, aşk kapısını yeniden açtı. Bayramı tatilde geçiren taze aşıkların samimi hali dikkatlerden kaçmadı.

"Siz göremiyorsunuz..."

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ile evliliği sona eren şarkıcı Oğuzhan Koç, çıktığı konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Yaz planlarından bahseden Koç, "Yazın büyük bir bölümünü Çeşme'de geçireceğim. Arkadaşlarımızla çok tatlı bir tesisi kapattık ve evleri kiraladık. Hep birlikte üretelim, çalışalım, eğlenelim ve söyleyelim istedik." dedi. Sanatçı, "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna ise şaşırtan bir yanıt verdi: "Bilmiyorum, belki de siz göremiyorsunuz..." demişti.