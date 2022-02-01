Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık

Oğuzhan Uğur, evine gelen elektrik faturasını görünce ağzını bozdu.

Son dönemde ünlü isimler de artan fiyatlara ve faturalara tepki göstermeye başladı. Yeşim Salkım, Seray Sever ve Gülse Birsel'den sonra Oğuzhan Uğur da gelen faturaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"TRAFODA KALACAĞIM ARTIK"

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur; Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben trafoda kalacağım artık. Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. S....ler. Ne diye evde kalıyorum?" ifadelerini kullanarak gelen zamlı faturaya tepki gösterdi.